Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения российской группировки войск в Сирии, был вынужден уклониться от столкновения с двумя американскими ударными беспилотниками в воздухе на севере Арабской Республики. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. 3 октября в 07:25 мск самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии», — сказал Егоров.