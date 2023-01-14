ВС России нанесли ракетные удары по Киеву, в городе объявлена воздушная тревога.

Как передает # со ссылкой на «Ukrinform», в Офисе Президента Украины сообщили о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

«Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях», — написал замруководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Телеграме.

В Киевской городской военной администрации призвали горожан не игнорировать воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ракетные удары были нанесены по Днепровскому району столицы.