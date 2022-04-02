В городе Наровля Республики Беларусь, российские военные обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.

Об этом cообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

«В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть, все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты также пытаются обменять похищенную валюту — доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты беларусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.

«В настоящее время оккупантами организованы централизованные поставки новых партий мародерского „товара“ на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом — промышленными товарами и вещами домашнего обихода. В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК», — сообщили в украинской разведке (nv.ru)