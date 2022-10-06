Более тысячи украинских беженцев, которые скопились у эстонской границы и пытались выбраться из России, вывезли на грузовиках в неизвестном направлении. Об этом, как сообщает ERR, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

По словам министра, на российской стороне границы ждали более тысячи украинцев, «но сегодня их уже нет — их посадили в грузовики и увезли». Полиция и погранслужба страны выясняют их судьбу. Пограничники с помощью беспилотников пытаются определить, направили ли российские власти беженцев в приграничную зеленую полосу.

Ляэнеметс признал, что Эстония не знает точных причин этой ситуации, однако считает, что «наверняка приказ все это сделать пришел сверху», то есть от российских властей. Беженцам приходилось ждать по несколько дней, прежде чем пересечь границу: по словам очевидцев, российская сторона проверяет документы крайне медленно.

С российской стороны границы украинские беженцы вынуждены проходить «фильтрацию». Они мерзнут на улице, спят в залах ожидания пограничных пунктов, российские волонтеры пытаются помочь им с едой, водой и ночлегом.

Министр сообщил, что Эстония связалась с посольством Украины, чтобы проверить, являются ли прибывающие украинцы теми, за кого себя выдают. «Конечно, в эту толпу будут помещены и все остальные, также граждане РФ, всевозможные агенты и другие люди», — полагает глава МВД страны. (moscowtimes.ru)