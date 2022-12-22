Госдума России в среду приняла законопроект, обязывающий службы такси хранить данные о передвижениях пассажиров за полгода и передавать их ФСБ. Документ опубликован на сайте Думы.

Законопроект разрабатывали с 2015 года, на рассмотрение депутатов его внесли в мае 2022 года. Документ предусматривает создание единого реестра такси. Перевозчики — агрегаторы и самозанятые — должны будут вести журнал заказов и хранить все данные пассажиров в течение шести месяцев. Собранные данные будут отправлять в навигационно-информационную систему, полный непосредственный доступ к которой получит ФСБ.

Кроме того, службы заказа такси будут обязаны предоставить ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам.

Закон также предусматривает введение региональных реестров перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси. Агрегаторы такси должны будут открывать представительства в регионах присутствия и заключать договоры с самозанятыми. Сейчас большинство агрегаторов работает за комиссию.

Согласно законопроекту, в такси запретят работать гражданам, которых за последний год лишали водительских прав, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по тяжким статьям, водителям, не прошедшим аттестацию на знание города, если в этом регионе она была введена, а также тем, у кого есть три и более неоплаченных штрафа, — сообщает Сибирь.Реалии. (svoboda.org)