Российские миротворцы пропустили террориста Вову в Карабах

11 марта официальное агентство Армении «Арменпресс» опубликовало сообщение о том, что 10 марта лидер сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян принял группу военнослужащих Н-ской воинской части и вручил им «государственные награды». Об этом сообщает «Туран».

Примечательно, что все награжденные являются членами отряда, признанного в Азербайджане террористическим. Командир этого отряда – Вова Вартанов объявлен в розыск и против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

В ходе встречи с этими военными, Арутюнян выразил благодарность членам отряда. По его словам, благодаря им, ВС Азербайджана не смогли взять поселок Красный Базар.

Судя по опубликованному фото, награды получили не менее 10 военных. При этом, возникает вопрос: каким образом эти военные были пропущены в Карабах российскими миротворцами?

Примечательно, что в ходе военных действий в Карабахе, батальон Вартанова (350 человек) из добровольческого отряда был переведен в штат ВС Армении. Эта воинская часть получила отдельный номер.

3 ноября 2020 года Генпрокуратура Азербайджана назвала организацию VOMA и ее лидера Вову Вартанова террористами, воюющими в Карабахе на стороне армян.

Установлено, что члены упомянутой организации участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана, совершили многочисленные преступления в различных регионах Азербайджана, осуществляли взрывы, пожары или другие действия с особой жестокостью.

По факту Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 279.3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК страны, говорится в сообщении генпрокуратуры.

В свою очередь, армяне утверждают, что VOMA это просто военно-патриотическое объединение, занимающееся воспитанием молодежи.