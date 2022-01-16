Подразделения российских миротворцев из состава Организации Договора о коллективной безопасности вылетели из Казахстана в аэропорт «Чкаловский» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что миротворцы осуществили погрузку военной техники в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России.
Протесты на фоне повышения цен на газ в Казахстане начались 2 января и переросли в массовые беспорядки.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Казахстана продолжают антитеррористические спецоперации в трёх регионах республики, «красными» зонами остаются Жамбылская и Алма-Атинская области, а также Алма-Ата (aif. ru)