Подразделения российских миротворцев из состава Организации Договора о коллективной безопасности вылетели из Казахстана в аэропорт «Чкаловский» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что миротворцы осуществили погрузку военной техники в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России.

Протесты на фоне повышения цен на газ в Казахстане начались 2 января и переросли в массовые беспорядки.

6 января в республику стали прибывать миротворцы из РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. С 13 января начался их вывод. Он продлится до 19 января.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Казахстана продолжают антитеррористические спецоперации в трёх регионах республики, «красными» зонами остаются Жамбылская и Алма-Атинская области, а также Алма-Ата (aif. ru)