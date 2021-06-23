Черноморский флот РФ совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

Сообщается, что пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М — предупредительное бомбометание

«В 11:52 23 июня с. г. эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км», — заявили в военном ведомстве.

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, — подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, в 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря РФ.