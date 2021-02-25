Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину

Сотрудники российского посольства в КНДР выехали в РФ, толкая дрезину. Кадры выезда в своем Telegram-канале опубликовал МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что уже больше года границы между двумя странами закрыты и пассажирское сообщение прекращено, поэтому дипломаты были вынуждены добираться домой «долгим и трудным путем».

«Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — сообщило министерство.

Там отметили, что 25 февраля на родину вернулись восемь работников российского посольства в Северной Корее и членов их семей.