Киев третью ночь подряд подвергается атаке российских беспилотников. Силы ПВО сбили 10 запущенных из России иранских дронов-камикадзе «Шахед», сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он также подтвердил информацию о падении обломков сбитых беспилотников в четырёх районах Киева.

Один человек погиб. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в многоквартирном доме в Подольском районе города, написал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе в результате падения обломков разрушен фасад жилого дома. Двое раненых доставлены в больницу.

В Шевченковском районе Киева загорелся балкон жилого дома, пострадали два человека.

Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена в нескольких регионах Украины.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в очередной атаке на Украину в ночь на четверг Россия использовала 20 ударных беспилотников иранского производства «Шахед», запущенных со стороны Курска и с юго-восточного направления, а также две крылатые ракеты «Калибр» и одну баллистическую ракету «Искандер-М». Утверждается, что все дроны и обе ракеты «Калибр» были уничтожены. (svoboda.org)