Российские Вооруженные силы недавно нанесли несколько ударов по уязвимым точкам на Украине. Учтите, это предупредительные удары.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Если ситуация будет продолжаться таким образом, ответы будут более серьезными. Что касается террористических актов, то да, это серьезные вещи. Используются террористические методы. Мы видим, что на освобожденных территориях совершаются террористические акты против должностных лиц. Мы даже видим попытки совершения террористических актов на территории Российской Федерации, в том числе, я не знаю, было ли это обнародовано или нет, но на территории Российской Федерации были попытки совершения террористических актов вокруг ядерных объектов, на территории наших атомных электростанций. Мы их видим, мы их контролируем. Если они не поймут, что такие методы недопустимы, ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать», — подчеркнул Путин