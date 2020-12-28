Роспуск «армии обороны Карабаха», азербайджанские паспорта… — О чем будут говорить Алиев, Путин и Пашинян в Москве

В армянских СМИ все больше противоречивых и интересных сообщений. То Пашинян должен уйти до Нового года, то после, то он еще не завершил свое дело, то против него нужно возбудить уголовное дело, хотя за что, не совсем понятно.

Однако наиболее интересным сообщением было то, что в первой половине января, а именно 11-го, должна состояться трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве, для обсуждения деталей подписанного 10 ноября заявления.

О встрече лидеров трех государств, насколько это возможно сегодня, о том, продержится ли Пашинян в кресле премьера и о вероятном приходе к власти в Ереване реваншистов рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

-Как отмечают армянские СМИ, 11 января может состояться встреча для детальных обсуждений заявления между Путиным, Алиевым и Пашиняном в Москве. Если она состоится, то что стоит ожидать от этой встречи? Какие вопросы остались открытыми?

-Надо понимать, что трёхстороннее заявление от 10 ноября полностью выполнено, или к 11 января будет выполнено. В связи с этим примечателен факт, что армянскому населению Карабаха российские миротворцы дали время именно до этого срока, чтобы добровольно сдать имеющееся у него на руках оружие. Так что 11 января должно стать новой точкой отсчёта в послевоенном нагорно-карабахском урегулировании, и планируемое на эту дату новое трёхстороннее заявление глав России, Азербайджана и Армении должно прийти на смену предыдущему от 10 ноября. Понятно, что процесс урегулирования, как и прежде будет осуществляться «в устном режиме» главами этих стран, которые в этом новом заявлении сформулируют, как мне представляется, план действий на очередные два-три месяца.

В настоящее время я вижу огромное количество спорных вопросов, которые надо ставить на обсуждение и обсуждать, причём большинство из них будут неудобны для России и Армении. Крайне болезненным будет вопрос о практике действий Совместного мониторингового центра, в рамках деятельности которого турецкие военные будут наблюдать за жизнью армянского населения Карабаха.

Вне всякого сомнения, эти действия будут негативно восприниматься в Ереване, что может стать поводом или темой новых нападок армянской оппозиции на премьера Пашиняна, которому предстоит и далее сдавать политические позиции под давлением Баку и Москвы. Один из таких «раздражающих» вопросов — расформирование остатков «армии обороны Карабаха». Я почти уверен в том, что этот вопрос станет главной темой обсуждения на предстоящей встрече.

Исходя из законов социальной философии, то третьим главным вопросом на этой встрече будет порядок и сроки перехода армянского населения Карабаха в гражданство Азербайджана. Для Кремля этот вопрос принципиально важен, чтобы убрать все спекуляции на тему раздачи российских паспортов армянскому населению Карабаха. Путин прекрасно понимает, что для России Карабах в его нынешнем виде является аналогом Афганистана для СССР. Россия, как мы это уже видели, пытается разделить бремя содержания Карабаха с кем-то еще, но никто ей пока не намерен помогать в данном вопросе. Азербайджан будет вынужден рано или поздно взять на себя содержание армянского населения Карабаха, и на ближайших переговорах Кремль будет торопить с этим процессом, а Баку будет диктовать условия, каких именно карабахских армян он готов кормить.

-Армянская оппозиция считает, что Пашиняну пришел конец и после Нового Года он уйдет. Уход Пашиняна изменит ситуацию в данном заявлении?

-Если Пашинян уйдёт в отставку с поста премьер-министра сразу после Нового года, то появление нового трёхстороннего заявления просто не состоится физически. В данном случае все разговоры о продолжении диалога между Ереваном и Баку под контролем Москвы будут бессмысленны. Пашинян — на сегодняшний день единственная фигура в Ереване, кто на своих плечах в одиночестве везёт воз переговоров с Азербайджаном.

Не будет Пашиняна — не будет продолжения диалога. Поэтому Кремль, и не только он, приложит все усилия для того, чтобы встреча 11 января состоялась, и заявление по её итогам было подписано именно Пашиняном, ибо других адекватных политиков в Ереване сейчас нет.

-Приход к власти в Армении реваншистских политических сил может поменять ситуацию?

-Я не верю в возможность прихода к власти в Армении реваншистских сил. Сейчас в этой стране существует 17 партий и политических коалиций, за спиной каждой из которых стоит спонсор-олигарх иностранного гражданства. В таких условиях реванш невозможен в принципе. Классический пример реваншизма из истории — это нацистская Германия с её тоталитарным государством. Сейчас же в Армении — раздел демократии на грани анархии, все считают себя реваншистами и грызут друг друга за право называть себя Самым Главным Армянским Реваншистом. И пока такая ситуация имеет место быть, то ни о каком приходе к власти реваншистов говорить не приходится.

В предыдущем интервью вашему изданию я говорил о том, что Пашинян сегодня — это единственный политик в Армении, который реально контролирует государственные ресурсы и охраняется спецслужбами США. За последние две недели ничего принципиально не изменилось, и в ближайшем будущем не изменится. Пашинян удержит власть в своих руках. А поэтому о захвате в Армении власти реваншистами можно пока не говорить, даже как о гипотетической возможности.