Российская нефтяная промышленность продолжает терять иностранных партнеров, которые снабжали ее современными технологиями, в том числе для добычи в Арктике.

Норвежская добывающая корпорация Equinor свернула сотрудничество с «Роснефтью» и вышла из четырех совместных предприятий в России.

Компания, работавшая в РФ более 30 лет и подписавшая в 2012 году соглашение о стратегическом партнерстве с «Роснефтью», передала свои доли и «освобождена от будущих обязательств», говорится в ее заявлении, опубликованном в среду.

Выход из российских активов, в которые Equinor инвестировала 1,2 млрд долларов, был осуществлен «в соответствии с законодательством ЕС о санкциях», отметили в компании.

Решение об уходе было принято 27 февраля — спустя три дня после начала российского вторжения в Украину. Компания приостановила инвестиции и прекратила торговлю российской нефтью, газом и продуктами их переработки.

Equinor выступала одним из крупнейших западных инвесторов в проекты «Роснефти», предоставляя технологии по освоению арктического шельфа и трудноизвлекаемых запасов. (moscowtimes.ru)