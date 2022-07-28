Россия сообщила НАСА, что хотела бы отправлять космонавтов на Международную космическую станцию и после того, как истечёт объявленный главой Роскосмоса срок выхода Москвы из проекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя программы пилотируемых полётов НАСА Кэти Людерс.

По её словам, Роскосмос планирует продолжать полёты на станцию до тех пор, пока российская орбитальная станция не будет выведена на орбиту и готова к работе — то есть, не раньше 2028 — 2030 года. По её словам, сотрудничество с Роскосмосом сейчас сохраняется на обычном уровне.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия планирует выйти из проекта МКС после 2024 года — до этого времени ей был официально продлён срок эксплуатации. Остальные участники проекта планируют продолжить работу дальше: НАСА сообщало, что согласно их планам МКС будет затоплена в море в 2031 году.