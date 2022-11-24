Нападающий и капитан сборной Португалии по футболу присоединился к рекордсменам по числу участий в чемпионатах мира.

37-летний игрок вышел в стартовом составе своей национальной команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре против Ганы. Роналду в пятый раз в карьере принимает участие в финальной стадии мирового первенства.

До него такого же достижения добились мексиканцы Рафаэль Маркес и Антонио Карбахаль, немец Лотар Маттеус, а также аргентинец Лионель Месси.

Роналду принимал участие в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».