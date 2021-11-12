Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отказался обмениваться игровыми футболками с молодым вратарем сборной Ирландии Гевином Базуну после матча девятого тура квалификации к чемпионату мира — 2022, который пройдет в Катаре.

При этом, 36-летний нападающий подарил футболку маленькой девочке, которая выбежала на поле после окончания встречи.

Матч, прошедший в Дублине (Исландия), закончился со счетом 0:0. Сборная Португалии располагается на первом месте в группе А, имея в своем активе 17 очков. Вторую строчку занимает команда Сербии, набравшая также 17 баллов, но уступающая по дополнительным показателям.

14 ноября Португалия и Сербия сыграют в последнем, решающем матче отбора, по итогам которого выявится окончательный лидер группы, который напрямую выйдет на мундиаль. Отметим, что команда, которая займет второе место в группе, проведет стыковые матчи.