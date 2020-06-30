Рой Кин является одним из кандидатов на пост старшего тренера сборной Азербайджана

В АФФА подтвердили, что бывший тренер сборной Ирландии по футболу Рой Кин является кандидатом на пост наставника национальной команды Азербайджана, — сообщает azerisport.com.

«Имя Ройа Кина, как и некоторых других специалистов, есть в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана, с которыми мы ведем переговоры. Учитывая нынешнюю ситуацию, как мы сообщали и прежде, выносить на обсуждение Исполкома АФФА и окончательно уточнить условия контракта не удается ни с каким из кандидатов, так как еще нет ясности с развитием ситуации пандемии коронавируса в мире», — заявили в ассоциации.