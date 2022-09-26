Группа родителей военных, пропавших без вести в результате последней эскалации на армяно-азербайджанской границе, собралась у здания Минобороны Армении с требованием предоставить информацию о своих детях.

Об этом передает Sputnik-Армения.

В беседе с журналистами один из участников акции Сережа Казарян сообщил, что не получал от сына никаких известий на протяжении 13 дней. Последний раз солдат связывался с родными утром 13 сентября.

«Мы обращаемся к премьер-министру Николу Пашиняну, у него тоже есть сын. Мы хотим получить информацию о детях, мы хотим знать, что делают, чтобы выяснить судьбу наших детей? Где они сейчас, живы ли они? Мы хотим знать», — сказал Казарян.

Мужчина сообщил, что обращался и в Красный Крест, однако и там не располагают необходимой информацией.

Позже несколько участников акции вошли в здание оборонного ведомства. Другой участник пикета — Айк Антанян рассказал, что их принял один из высокопоставленных военных, предположительно, начальник Генштаба.

«Кажется, это был начальник штаба. Нам сказал, что надо ждать, что поисковые работы продолжаются. Как только будет информация, нам сообщат», — сказал Антанян, чей сын Самвел служит всего два месяца и пропал с 15 сентября.