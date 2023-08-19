Хорватский автопроизводитель Rimac Automobili установил новый рекорд трассы «Нюрбургринг» в классе электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За рулем гиперкара Rimac Nevera хорватский гонщик Мартин Кодрич проехал круг по 20-километровой немецкой трассе за 7 минут и 5,3 секунды. С начала текущего года рекорд круга принадлежал модели Tesla Model S Plaid (7 минут и 25,2 секунды).

В 2022 году гиперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости для серийных электрокаров, разогнавшись до 412 км\ч. Nevera оснащен силовой установкой, которая состоит из четырех электромоторов. Ее суммарная мощность составляет 1914 л.с. (2360 Нм). Гиперкар разгоняется с места до первой «сотни» за 1,97 секунды, а до 300 км/ч — за 9,3 секунды.