Немецкий концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Киеву 88 танков Leopard 1A5.

Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты, концерн может отправить первые 22 танка уже в течение нескольких недель, а остальные – до конца года. Но для этого ему необходимо получить разрешение правительства ФРГ – за которым представители Rheinmetall уже официально обратились в администрацию канцлера Олафа Шольца. По информации Reuters, Rheinmetall также официально запросил у правительства разрешения на поставку Украине 100 БМП Marder – хотя пресс-служба концерна пока отказалась комментировать эти сообщения.

Танки Leopard 1 разных модификаций находились на вооружении Бундесвера до 2010 года, потом им на смену пришли принципиально новые Leopard 2. Однако и Leopard 1 до сих пор находится на вооружении армий очень многих государств мира и постоянно модернизируется. (svoboda.org)