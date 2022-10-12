За минувшие сутки оккупанты выпустили по Украине 29 ракет, из которых 20 сбили украинские подразделения ПВО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«За прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и двадцати восьми крылатых ракет, двадцать из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Противник нанес тринадцать авиационных ударов и совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более чем сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь», — говорится в сообщении. (УНИАН)