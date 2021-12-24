Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, которые показывают, насколько Россия нарастила свое военное присутствие у границы Украины.

Уточняется, что фотографии предоставила компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве средств связи. При этом агентство подчеркнуло, что «не смогло провести независимую проверку изображений».

«На изображениях показана база в Крыму <…> Спутниковое изображение той же базы показало, что по состоянию на 13 декабря она была наполовину пуста», — уточнили в агентстве, добавляя, что позднее на объект прибыли нескольких сотен бронетранспортеров, в том числе боевые машины пехоты, танки и средства ПВО.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что около 52 батальонов вооруженных сил России были замечены у границы Украины, при этом раньше их было более 60. Он подчеркнул, что Москва может «увеличить их до 150», поэтому их задача — продолжать наблюдать за передвижениями войск РФ и «не расслабляться». (Газета.Ру)