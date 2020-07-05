Республиканцы заявили, что пандемия не помешает им провести съезд во Флориде

Республиканцы намерены провести часть мероприятий партийного съезда в американском штате Флорида, несмотря на быстрое распространение на его территории нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье журналистам телеканала CNN официальный представитель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Майк Рид.

Как он заверил, данный политический форум состоится «в полном соответствии с предписаниями местных властей». Его участникам будут регулярно измерять температуру, их будут тестировать на заражение вирусом. Кроме того, в помещениях, где пройдут мероприятия республиканцев, регулярно будут проводить дезинфекцию. Рид заострил внимание на том, что до начала съезда остается еще «почти два месяца».

Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина). Предполагается, что в Джексонвилле президент США Дональд Трамп объявит о том, что согласен на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства. (ТАСС)