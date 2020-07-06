Рекомендовано на следующем предвыборном мероприятии Трампа носить маски

Предвыборный штаб Дональда Трампа решил рекомендовать ношение масок в ходе следующего агитационного мероприятия президента в качестве меры предосторожности, сообщил в понедельник глава аппарата Белого дома Марк Медоус.

В следующую субботу Трамп планирует провести мероприятие на открытом воздухе в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир.

«Разумеется, мы с нетерпением ждем визита в Гранитный штат и встречи с жителями Нью-Гемпшира, и с нашей точки зрения, это скорее мера предосторожности», – пояснил Медоус в интервью каналу Fox News.

Объявляя о субботнем мероприятии, предвыборный штаб заявил, что в месте его проведения «будет обеспечен широкий доступ к антисептику для рук, а всем присутствующим обеспечат маски, ношение которых сильно приветствуется».

Состоявшаяся в прошлом месяце предвыборная акция президента в Талсе, штат Оклахома, привлекла большое внимание, поскольку мероприятие проходило в закрытом помещении, однако рекомендации относительно ношения масок и соблюдения социальной дистанции отсутствовали. (Голос Америки)