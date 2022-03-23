Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 40%. Об этом, как передает Газета.ru, cвидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

Исследование было проведено 21 и 22 марта онлайн среди 1005 взрослых, из которых 432 человека отдают предпочтение демократической партии, 366 — республиканской.

Отмечается, что рейтинг одобрения действующего главы Белого дома упал на три процента за неделю, а нынешний уровень соответствует уровню поддержки, которая была у прошлого президента США Дональда Трампа в этот же период работы на посту.

Большинство жителей США волнуют экономические проблемы, а также международные конфликты.