Реинкарнация Евы Браун

Ева Браун, эта многолетняя сожительница Адольфа Гитлера, лишь на короткий период времени бывшая его законной женой, в письме Герте Остермейер, датированном 19 апреля 1945 года жаловалась на ежедневные бомбёжки Берлина. О том, что главным виновником происходящего, главной причиной гибели десятков миллионов людей в разных странах мира, разрушения невероятного числа городов является ее любовник, она старалась не задумываться. И это был просто невероятный пример цинизма со стороны фрау Браун.

Спустя 75 лет с тех событий, мы можем наблюдать за реинкарнацией любовницы фюрера в облике Анна Акопян — гражданской жены, то есть, по сути тоже любовницы, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Да, между ними есть разница. К примеру, о том, что у Гитлера была женщина и он в конце жизни даже женился на ней, широкая общественность Германии узнала только в самом конце войны, и многие в стране в это отказывались верить. Ева Браун никогда не появлялась в официальном статусе рядом с Гитлером на публичных мероприятиях, её имя никогда не фигурировало в протокольных списках. Анна Акопян, напротив, всячески выпячивает свою роль, порой стараясь задвинуть Никола Воваевича на второй план и показывая свою власть над ним.

И вот, эта самая мадам Акопян, продемонстрировала такой же пример цинизма, каким в свое время отметилась Ева Браун, жаловавшаяся на бомбёжки Берлина в 1945 году. Анна Акопян, видите ли, призывает азербайджанских женщин и матерей обратиться к военно-политическому руководству страны прекратить военные действия, не подвергать опасности жизнь детей азербайджанского и армянского народов. На своей странице в Facebook написала, что 12 июля ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась, между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами начались бои.

“Как инициатор кампании “Женщины во имя мира”, призываю азербайджанских женщин и матерей призвать военно-политическое руководство своей страны прекратить военные действия, не подвергать опасности жизнь детей азербайджанского и армянского народов. Женщины, матери и сестры должны спросить свое военно-политическое руководство, что они приобрели ценой потери своих близких, их личной трагедии, и что мешает им обсудить проблему в условиях мира, путем переговоров с руководством противоположной стороны. Главы государств, особенно в эти дни пандемии, поставившей на колени весь мир, ради возвращения к нормальной жизни, должны направить свои усилия на сохранение здоровья собственных народов и на борьбу с одним общим врагом – пандемией. Следование призыву генерального секретаря ООН объявить Всемирное перемирие – лучшее, что могут сделать главы стран для своих стран и народов. Нужно избегать войны. Всегда есть альтернатива”, – написала Анна Акопян.

Специально привел весь текст заявления гражданской жены армянского премьера, чтобы всем была понятна глубина цинизма и глупости этой дамы с вечно взлохмаченными волосами. Начнем с упоминания ею вопроса пандемии. Да, Армения поставлена на колени. Она занимает позорное первое место среди стран бывшего СССР по количеству зараженных ковид на 100.000 населения. И в этом граждане РА обвиняют лично Никола Пашиняна, который долго пытался выяснить, «чей пес, этот коронавирус?».

Ясное дело, что об этом не булгаковская Аннушка пытается не вспоминать. «Забыла» Акопян и о том, что Армения выступила против инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева по проведению специальной сессии Генассамблеи ООН , посвященной борьбе с пандемией коронавируса. Впрочем, по сравнению с прочими примерами зашкаливающего цинизма со стороны этой дамы, такая «забывчивость» носила характер мелкой пакости.

Мадам Акопян, призывая к чему-то азербайджанских женщин, почему-то не бежит с аналогичными просьбами к своему гражданскому мужу. А тем временем, именно по его приказу, начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Именно по приказу Пашиняна армянская военщина стреляет по мирному азербайджанскому населению. По приказу премьер-министра РА был убит 76-летний житель села Агдам Товузского района Азиз Иззет оглу Азизов.

У мадам Акопян есть ежеминутная возможность спросить у своего гражданского мужа , что он приобрел ценой развязывания войны, в которой есть жертвы с обеих сторон. Но она, не делая того, что в ее силах, предпочитает изображать из себя «голубку мира». Что цинично и омерзительно, в том числе и потому, что именно по вине военно-политического руководства РА не решается армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Армения игнорирует обязательные к действию резолюции Совбеза ООН, и иных международных организаций.

«Мы не хотим, чтобы люди умирали, чтобы были военные действия. Мы — приверженцы мирного решения вопроса. Но не может десятимиллионный народ 30 лет ждать, пока 2,5-миллионная страна уберет свои войска с нашей территории», — совершенно справедливо заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. У армянской стороны, как видим, свое понимание «мира». Его озвучила гражданская жена премьер-министра РА Анна Акопян. Которой, для полного сходства с Евой Браун, нужно закончить жизнь также, как это сделала любовница Гитлера.