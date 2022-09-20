Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы в сепаратистских Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях не изменят планы Киева и он продолжит боевые действия по «освобождению этих территорий». Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

По мнению Кулебы, эти референдумы «ничего не изменят».

«Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — заявил украинский министр иностранных дел.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что готовящиеся на этих территориях референдумы являются «шантажом».