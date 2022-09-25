После нескольких дней, в течение которых западные лидеры осуждали, с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, агрессивную войну России в Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров воспользовался в субботу такой же возможностью, чтобы осудить западные страны во главе с США, сообщает Голос Америки.

Лавров резко раскритиковал Запад за его реакцию на российское военное вторжение в Украину, заявив, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся «разрушить» его страну.

«Официальная русофобия на Западе беспрецедентна. Сейчас ее размах стал гротескным, – заявил Лавров. – Они не уклоняются от заявления о намерении нанести не только военное поражение нашей стране, но и уничтожить и расколоть Россию».

По его словам, Соединенные Штаты расширяют доктрину Монро – в соответствии с которой США объявили в XIX веке Латинскую Америку исключительной сферой своего влияния – и «пытаются превратить весь мир в свой задний двор».

Глава МИД России также сказал, что «Запад сейчас закатывает истерику» по поводу так называемых «референдумов», которые проводятся в оккупированных Россией областях Украины, и заявил, что «жители упомянутых регионов забирают с собой… свои земли, на которых столетиями жили их предки».

Как и прежние высказывания Кремля, речь министра Лаврова не вызвала понимания со стороны представителей Украины и их западных союзников. Президент США Джо Байден и другие западные лидеры еще перед этим дружно пообещали, что ни за что не согласятся с результатами фиктивных «референдумов». Белый дом, в свою очередь, заявил, «США никогда не признают эти территории», на которых Россия решила проводить референдумы, «ничем иным, как частью Украины, потому что они принадлежат народу Украины».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу назвала референдумы «вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, лежащих в основе системы международного права», фактически повторив определение, ранее данное этим действиям России президентом США.

«Мы будем и впредь твердо стоять на стороне народа Украины и продолжать оказывать ему беспрецедентную по объему поддержку в области безопасности, чтобы помочь [украинцам] защитить свою территорию…и свободу», – подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Не остались в стороне от этого вопроса и европейские партнеры США. Так, Шарль Мишель, председатель Европейского совета – высшего политического органа Евросоюза, состоящего из руководителей стран-членов ЕС – за несколько часов до выступления министра Лаврова призвал исключить Российскую Федерацию из группы постояных членов Совета безопасности ООН.

«Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну – войну, осуждённую Генассамблеей ООН – приостановка его членства в Совете безопасности ООН должна быть автоматической», – сказал Шарль Мишель, также выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.