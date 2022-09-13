Старший советник Госдепа США по кавказским переговорам и сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер заявил, что США вместе с ЕС намерены участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией.

Посол Рикер подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего в регионе Южного Кавказа.

В частности, указывается, что Вашингтон при содействии партнеров-единомышленников, таких, как ЕС, продолжит вовлеченность в многосторонние форматы с целью мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном.

Причем Никол Пашинян, принимая новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Филипа Рикера, подчеркнул важную роль США именно как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Пашинян подчеркнул важность восстановления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и использования опыта последней в контексте комплексного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

То есть США назначили Рикера сопредседателем МГ ОБСЕ и это очень понравилось Пашиняну, который тут же поднял тему необходимости возобновления работы этого формата. По всей видимости, Ереван надеется, что Штатам как-то удастся пропихнуть эту идею и заставить официальный Баку подчиниться ей. Неужели есть такая возможность? Имеются ли у Вашингтона какие-то резоны и аргументы, способные убедить азербайджанскую сторону вдруг изменить свою позицию и согласиться на воссоздание МГ? Ведь это будет означать и признание нерешенности нагорно-карабахского конфликта со стороны руководства Азербайджана.

Комментарий на этот счет дал # политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Пашинян цепляется за Минскую группу как за инструмент, посредством которого армяне хотят оставить в переговорной повестке вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Армянские лоббисты в Госдепартаменте и Конгрессе подыграли армянам, назначив советника госсекретаря Блинкена по конфликтам на Кавказе еще и сопредседателем в бездействующей и не принимаемой в Баку Минской группе ОБСЕ. Сделано это для того, чтобы заручиться поддержкой армян, довольно многочисленных и влиятельных в Калифорнии и некоторых других штатах накануне октябрьских выборов в США. В действительности никакого сопредседательства и совместного посредничества Минской группы по факту нет. Реанимировать ее, с учетом прямого столкновения США и России, невозможно. Никакой общей переговорной платформы они выработать не в состоянии, организовать встречу не только лидеров, но даже глав МИД под эгидой сопредседателей МГ, как это делалось в прошлом, они более не в состоянии.

Даже попытку в этом направлении ни США, ни Франция не предпринимают, они сосредоточены на поддержке посреднической миссии президента Евросоюза Шарля Мишеля. США могущественная держава с глобальными интересами и влиянием. Чтобы заниматься любой международной проблемой, американцам нет нужды в каких-то полномочиях от весьма слабой международной организации, каковой по факту является ОБСЕ.

Так что приниматься Рикер в Баку будет лишь как специальный представитель Госдепартамента США и его мифический статус «сопредседателя Минской группы» значения не имеет, да он и сам вряд ли всерьез воспринимает его. Однако это вовсе не исключает попыток США и Франции, под воздействием армянских лоббистов в своих странах, попытаться навязать Азербайджану необходимость включить в переговорную повестку вопрос статуса более не существующего Нагорного Карабаха.

С Францией Баку на эту тему вообще не разговаривает. Россия считает, что в настоящее время обсуждение этого вопроса несвоевременно. Аналогично считает и президент Евросоюза Шарль Мишель. Обращаю внимание, что если по итогам предпоследней встречи в Брюсселе Шарль Мишель в своем заявлении упоминал о «правах и безопасности карабахских армян», то в последнем заявлении по итогам недавней Брюссельской встречи вовсе обошел этот вопрос.