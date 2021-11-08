В последние дни высказываются мнения, что дело, возможно, движется к поглощению Беларуси со стороны России. Поводом для этого стало заседание Высшего госсовета Союзного государства Республики Беларусь и России, прошедшее в четверг, 4 ноября. Во время него был подписан документ, утверждающий 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран, а также новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

После этого государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что уже ведутся работы над созданием единой символики Союзного государства России и Республики Беларусь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим объединяющий символ, который необходим», — отметил Мезенцев и добавил, что, возможно, через некоторое время многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ.

Также секретарь заявил, что в Союзном государстве пока не рассматривается переход к единой валюте, хотя в союзном договоре обозначена такая возможность. «И российский рубль, и белорусский, даже несмотря на тяжелые полтора ковидных года, в целом сохранили свою устойчивость», — подчеркнул он.

Вслед за этим бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире киевского телеток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что в настоящее время происходит «аншлюс Республики Беларусь».

«В эти дни происходят вещи, которые нельзя не замечать, происходит аншлюс Республики Беларусь. Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии», — заявил он.

Насколько оправданы опасения, что дело действительно движется к такому «мягкому» захвату, оккупации Беларуси со стороны путинской России? Прослеживаются ли какие-то признаки того, что это может произойти в реальности? Если да, то к каким последствиям для ЕС и соседних стран это может привести?

На эти вопросы # ответил известный эксперт в области белорусской политики, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог Владислав Иноземцев:

— Подписание 28 программ интеграции России и Беларуси, а также новой военной доктрины двух стран на виртуальном заседании Высшего Совета т.н. «Союзного государства» вызвали массу комментариев. В России многие приветствовали его как важный шаг к интеграции, в Украине и Европе слышались мнения об аншлюсе.

На мой взгляд, переоценивать значение свершившегося нет оснований. Для Кремля принципиально важно, чтобы Лукашенко сделал хотя бы некоторые шаги, которых от него давно ждала Москва – ведь вероятное усиление санкций против Беларуси потребует от России миллиардов долларов для спасения своего союзника. Однако совершенно очевидно, что для самого Лукашенко сдача белорусского суверенитета означает конец политической карьеры, к чему он по-прежнему не готов. К тому же белорусская конституция не предусматривает возможности отказа от суверенитета, а поддерживают идею вхождения в Россию менее трети населения. Поэтому мне кажется, что реальный «аншлюс», если Москва решится на него, вызовет в соседней республике взрыв более мощный, чем протесты прошлого года.

Присоединение Беларуси может (но может, а необязательно вызовет) подъём патриотических настроений в России и рост популярности Путина. Однако всё это будет востребовано только в 2023-2024 гг., в то время как если данный шаг случится в ближайшие месяцы, его эффект будет полностью утрачен ко времени президентских выборов. У Лукашенко также нет реальной потребности спешить. Поэтому я риску предположить, что очередной «прорыв» в отношениях двух стран окажется таким же «эпохальным», как и десятки объявлявшихся ранее…