Мощный взрыв произошел в районе порта общины Тиммендорфер-Штранд на севере Германии. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost (HM).

По предварительным данным, инцидент привел к большому числу пострадавших.

Экстренные службы оцепили большую территорию вокруг гавани Ниндорф, на месте работают медики, пожарные, дополнительные силы полиции.

В правоохранительных органах пока предполагают, что речь идет о взрыве газового баллона. При этом зону оцепления организовали радиусом 1 км и в нее даже попал участок федеральной трассы 76.

Точное количество пострадавших пока не называется. Других подробностей нет.