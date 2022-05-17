Министр внутренних дел движения «Талибан», Сираджуддин Хаккани впервые дал интервью иностранным журналистам.

Как отмечает Fergana, Хаккани считается руководителем группировки «Сеть Хаккани», а также одним из самых разыскиваемых США лиц. За данные о нем власти США предлагают вознаграждение в $10 млн.

В интервью журналистке CNN глава МВД в правительстве талибов, в частности, сказал, что в Афганистане «нет никого», кто «выступает против образования для [афганских] женщин». «Мы все верим, что образование было создано как Божье благословение, которое стало необходимым как для мужчин, так и для женщин. Как я уже упоминал ранее, нет никого, кто был бы против образования», — сказал он.

На вопрос, считает ли он по-прежнему США «врагом», министр внутренних дел талибов ответил, что движение «не смотрит на них [американцев] как на врагов» и привержено соглашению, заключенному в Дохе в феврале 2020 года.

«Я хотел бы сделать небольшое уточнение. Период последних 20 лет был ситуацией оборонительных боев [со стороны талибов]. Когда в Дохе было заключено мирное соглашение, мы решили, что не будем говорить об этом [20-летнем конфликте]. В будущем мы хотели бы иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами и международным сообществом», — отметил Хаккани.