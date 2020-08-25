Развиваем свое, запрещая чужое – эксперты о сути таможенных ограничений

Согласно данным таможенной статистики по внешней торговле, за первые 7 месяцев этого года в страну импортировано фармацевтической продукции на сумму 214 млн 67 тыс. долларов. При этом известно, что большая часть импортируемых препаратов реализуется намного дороже их таможенной стоимости.

Госкомстат также сообщает, что в январе-июне текущего года по сравнению с январем-июнем прошлого года продажа лекарств в стране увеличилась в 1,9 раза. В июле импорт лекарств в республику даже превысил среднемесячный показатель на 55 млн долларов.

В настоящее время ввоз лекарств в страну — олигополия нескольких компаний, отмечают в экспертных кругах. По этой причине на рынке возникают серьезные проблемы с качеством лекарств. Что же касается цен, несмотря на регламентирование этой сферы Тарифным советом, стоимость лекарственных препаратов на местном рынке все еще выше, чем в Турции, России и Иране. Это означает, что одна из основных статей расходов семейного бюджета, особенно во время пандемии, относится к покупке лекарств. Не секрет, что многие граждане выходили из положения, покупая лекарства в сопредельных странах. К вопросу о том, как коррелирует недавнее ужесточение правил беспошлинного ввоза через таможню товаров для личного пользования со спросом на лекарственные препараты и финансовыми возможностями граждан, мнения расходятся.

В беседе с корреспондентом # независимые эксперты и практики отмечали, что снижение беспошлинного лимита для простых граждан с 1500 до 300 долларов, безусловно, убавит возможности привоза лекарственных препаратов мелкими торговцами по приемлемым ценам. В то же время введенные ограничения понизят возможности контрабанды, а потому были встречены с пониманием. Ведь судя по сводкам таможни, незаконный ввоз лекарственных препаратов лидирует в рейтинге контрабандных товаров.

В любом случае, наряду с удорожанием ввоза любой заграничной продукции следует развивать местное производство, сообщил редакции доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов. Поскольку, говорит он, государственный таможенный налог на импорт преследует своей первостепенной целью не только рост бюджетных отчислений фискального сектора, но также поддержку внутреннего производства. «Повышение импортных пошлин было направлено на развитие ненефтяного сектора, а также защиту внутреннего рынка, — сказал он. – С этой точки зрения данные меры заслуживают самой высокой оценки, но опять же, при условии формирования на внутреннем рынке конкурентной среды, привлечения сюда инвестиций и отсутствия монополий».

По убеждению собеседника, ужесточение импортных пошлин должно учитывать не только интересы государственного бюджета и чаяния местных производителей. Авторам таких решений следует подходить к вопросу комплексно, не забывая про интересы потребителей — это тем более важно во избежание роста цен и, как следствие, резкого ухудшения социально-экономических показателей.

С данным утверждением солидарен руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, считающий, что рост таможенных пошлин, а также ужесточение такой политики в любом ее проявлении должно коррелировать с эффективным импортозамещением. Что касается фармацевтики, развитие внутреннего производства по целому ряду медицинских товаров позволило нашей стране серьезно понизить зависимость от импорта, напомнил защитник потребительских прав. А за примерами далеко ходить не надо. Совсем недавно страна избавилась от поддельных, не соответствующих стандартам шприцев китайского производства путем строительства собственного завода при поддержке Фонда развития предпринимательства при Минэкономики.

По свидетельству Гусейнова, наиболее стремительный рост в условиях пандемии относится к производству фармацевтической продукции: ее объемы по сравнению с прошлым годом увеличились в 3,1 раза, достигнув 1,6 млн манатов. И в этом событийном разрезе созданный указом главы государства Пираллахинский промышленный парк решает целый спектр задач в русле устойчивых преобразований народного хозяйства, сокращения позиций импорта и наращивания экспортного потенциала, на что указывают обширные и далеко идущие планы производственников. Начало производства фармацевтических препаратов на территории упомянутого парка стало для нашей страны первым в своем роде опытом. Ведь до этого в Азербайджане не было фабрик по производству лекарственных препаратов, а местное потребление ориентировалось исключительно на импорт.

И все же объективность бессменный спутник успеха, уверен президент Интернет-форума Осман Гюндюз, считающий недопустимыми сравнения Азербайджана с Россией и рядом других стран, которые допустил Госкомтаможни по поводу введенных недавно ограничений. «Говоря о беспошлинном лимите в России на уровне 200 евро для почтовых отправлений и сравнивая этот показатель с местным лимитом, ГТК упускает из виду очевидную данность – в месяц россияне могут получить беспошлинно любое число посылок, не превышая лимит. При превышении лимита в РФ комиссия не превышает 15% от суммы, а в нашем случае она достигает 36%», — сообщил эксперт.

Возвращаясь к показателям местного производства, а следовательно, и динамике импортозамещения, экономист Неймат Алиев обратил внимание корреспондента # на ослабление позиций по уровню промышленного производства. Ссылаясь на данные статистического комитета СНГ, Алиев отметил, что в июне этого года по сравнению с маем производство промышленной продукции в республике сократилось на 7,3%. Ужесточение мер к беспошлинному провозу товаров происходит на фоне снижения показателей внутреннего производства, считает он.