Разведка США предупредила о подготовке взрыва Конгресса во время выступления Байдена

Полиция Капитолия США собирается поддерживать свой повышенный уровень безопасности на Капитолийском холме, так как американская разведка предполагает, что экстремисты могут планировать атаку на здание Конгресса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на исполняющую обязанности начальника полиции Капитолия Йогананду Питтман.

«Мы знаем, что члены групп ополченцев, участвовавших в штурме Капитолия 6 января, заявили, что хотят взорвать здание Конгресса и убить как можно больше его членов», — сказала Питтман, имея в виду предстоящее первое выступление Байдена на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов. (ТАСС)