Разрушенная дорога в Бибиэйбате скора будет введена в эксплуатацию

Продолжаются строительно-восстановительные работы на участке автодороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией вблизи Бибиэйбатской мечети.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, часть работ на территории близится к концу.

«Работа по строительству стены в нижней части склона близится к концу. После завершения этих работ, будет начато укрепление самого склона, и будут восстановлены полосы движения», — сказал Наджафли.

Он добавил, что работы на территории будут завершены в конце мая.

Напомним, что участок в направлении Бибиэйбатской мечети автодороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией был разрушен в результате оползня. Движение автотранспорта по магистрали частично восстановлено, однако полностью дорога будет введена в эксплуатацию по завершении ремонтно-восстановительных работ Госагентства.

| 2020-03-03T14:12:00+00:00 3 марта 2020, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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