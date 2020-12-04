Разруха в головах: сменой Пашиняна на Манукяна Армению не изменить

Около половины жителей Армении считают, что премьер-министр Никол Пашинян должен подать в отставку. Об этом на пресс-конференции заявил директор армянского представительства Gallup International association Арам Навасардян, зачитывая результаты последнего опроса Gallup. Опрос был проведен с 25 ноября по 2 декабря по телефону и охватил все города и области Армении.

«На вопрос, что должен сделать Никол Пашинян сейчас, 38% опрашиваемых ответили, что премьер должен продолжить занимать свою должность, а 45% считают, что он должен подать в отставку», — сказал Навасардян. В июле 2020 года, согласно опросам того же Gallup, Никола Пашиняна поддерживало 85% населения, а уже в декабре — всего 38%.

Навасардян также отметил, что рейтинг действующего премьера резко упал после двух событий — его прямого эфира 26 октября, когда он сказал, что Армения должна пойти на уступки и подписания заявления по Карабаху 9 ноября. Больше половины опрашиваемых — 56% отметили, что не чувствует себя в безопасности в Армении после войны в Карабахе.

Данные этого опроса показывают, что граждане РА постепенно начинают свыкаться с мыслью об окончательном поражении в войне и необходимости перемен. Правда, как выясняется, в своем подавляющем большинстве они видят смысл этих перемен в смене власти, в уходе Никола Пашиняна. Ему уже нашла замену оппозиция. Она выдвинула кандидатом в премьеры Вазгена Манукяна.

«Тем, кто изучает политическую ситуацию в Армении в современный период, представлять этого человека не нужно. В 1980-1990-х гг. он стоял у истоков трансформации АрмССР в Республику Армения. Но возможно ли 74-летнему политику повторить самого себя в возрасте 42-45 лет? Риторический вопрос! Даже у Наполеона в 1814 году не удалось вскочить в «итальянские сапоги»», — написал по этому поводу на своей странице в Фейсбук российский политолог Сергей Маркедонов.

Сомнения правильные. Потому что ныне РА представляет собой откровенного аутсайдера Южного Кавказа. Экономика этой страны и до поражения в нынешней Rарабахской войне находилась в незавидном состоянии. Теперь же, лишившись оккупированных на протяжении более четверти века территорий Азербайджана, она оказалась на грани краха.

Достаточно напомнить про Соткское золоторудное месторождение — самое крупное по запасам чистого золота на территории Азербайджана и Армении. Часть рудника находится на территории Азербайджана, другая — в Армении. Залежи расположены в окрестностях армянского села Сотк и на западной границе Кяльбаджарского района Азербайджана. Как известно, с утра воскресенья 27 сентября 2020 года, с началом новой войны в Нагорном Карабахе, компания GeoProMining приостановила эксплуатацию месторождения 1. После вывода военных Нагорного Карабаха с территории Кяльбаджарского района и передачи района Азербайджану 25 ноября на его территорию вошли подразделения азербайджанской армии. В итоге, 13 из 15 рудников остались за Азербайджаном.

Это огромные будущие прибыли для нас и огромные же убытки для армянской стороны. Ведь за все годы оккупации Кяльбаджарского района Азербайджана природные ресурсы являлись одним из основных источников пополнения армянского госбюджета, а GeoProMining – один из крупнейших налогоплательщиков Армении. Помимо этого, у Армении могут быть еще и судебные разбирательства с GeoProMining. «Поскольку очень большая часть рудника осталась на территории, которая перешла под контроль Азербайджана, то компания GeoProMining может обратиться в международный арбитражный суд в рамках нескольких конвенций и потребовать от правительства Армении компенсации в объемах запасов, оставшихся на этих территориях», — заявил армянским СМИ юрист Саркис Григорян. По его словам, это говорит о том, что «правительство Армении не обеспечило защиту инвестиционных прав компании». «GeoProMining может предъявить требования в рамках нескольких соглашений. Все зависит от того, кто является прямым и фактическим инвестором. Компания может предъявить иск против правительства Армении в рамках соглашения «О стимулировании и взаимной защите инвестиций» между Арменией и Нидерландами или в рамках такого же соглашения, но уже между Арменией и Россией от 2001 года», — отметил также он.

Юрист пояснил, что сумма финансовых требований может оказаться и больше 2 млрд долларов, поскольку GeoProMining вообще «может затребовать компенсацию не только за ту часть, которая осталась в Азербайджане, но и всю сумму от ожидаемых дивидендов и уже инвестированных средств». По его словам, кроме того, могут начисляться и проценты. «Все это без учета затрат на судопроизводство. Сейчас компания уже осуществляет все эти подсчеты», — добавил он.

Чем закончится вся эта тяжба, пока предсказывать трудно. Но уже сейчас очевидны «чемоданные настроения» многих армян. Как считает социолог Самвел Манукян, неопределенная военно-политическая ситуация, страх перед новой войной представляют собой мощный фактор, подстегивающий эмиграцию. Не менее важными факторами являются также разочарованность властями и, конечно, ухудшение социально-экономической ситуации.

Манукян считает, что в случае оттока населения, большинство уедет в Россию. По статистике, трудовые мигранты именно в этой стране имеются примерно у 20% семей в Армении. «С другой стороны, те, кто уехал в Россию в 90-ые, уже обосновались там и могут оказать поддержку своим родственникам и членам семьи. Таким образом, в случае эмиграции многие будут знать, что их ждет за рубежом», — сказал социолог.

Он сравнил ситуацию с темными 90-ми, когда люди, покидая родные дома, отправлялись в безвестность. Отмечается, что по данным Национальной статистической службы, в 1992 году, во время Первой Карабахской войны, из Армении уехало около 230 тысяч человек. «Если границы откроются, а ситуация не будет меняться к лучшему, то, по очень приблизительным оценкам, Армению могут покинуть порядка 150 тысяч ее граждан», — говорит Манукян.

И вот на этом фоне, когда очевидна необходимость смены повестки официального Еревана, когда азербайджанская армия восстановила территориальную целостность нашей страны, вынудив премьер-министра РА Пашиняна подписать, по факту, капитуляцию, совершенно комичные речи озвучивает министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. Он на полном серьезе, в интервью “Арменпресс” говорит о необходимости «деоккупации Азербайджаном оккупированных им территорий Арцаха». То есть, этот глашатай глупости официального Еревана рассчитывает на то, что освобожденные Шуша, Лачин, Кяльбаджар, Гадрут, Агдам, Физули, Зангилан и все остальные наши земли снова перейдут под контроль армянских оккупантов.

Но это еще не все. Новый глава МИД РА утверждает, что нагорно-карабахский конфликт может считаться разрешенным лишь в том случае, если право на самоопределение, осуществляемое «народом Арцаха,» будет признано международным сообществом. «Во время войны представление, на котором мы настаивали на протяжении 26 лет, в международном сообществе стало еще сильнее и глубже», — утверждает глава А.Айвазян.

О том, что сильнее и глубже стали только экономический, демографический, социальный, психологический кризисы в РА, он рассуждать не хочет. О том, что армянской армии, как единого и мощного организма, уже нет, что делает невозможным реализацию каких-то провокаций со стороны противника, этот новоявленный Ара также не помышляет. Он предпочитает снова кормить армянское общество несбыточными надеждами. А это именно то, что привело РА к краху. И тут уже никакой Вазген Манукян или кто-то иной не поможет. Потому, что разруха, как утверждал профессор Преображенский, не в клозетах, а в головах. А бороться с ней, судя по всему, в РА не хотят.