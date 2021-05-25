COVID-паспорт имеет два вида: «Сертификат о вакцине от COVID-19» и «Сертификат иммунитета на COVID-19».

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечается, что Сертификат о вакцине от COVID-19» выдается лицам, получившим обе дозы вакцины, «Сертификат иммунитета на COVID-19» — тем, кто выздоровел от коронавируса.

«Для получения указанных сертификатов нужно зайти в раздел «E-xidmətlər» на сайте ГАОМС, затем войти в личный кабинет (https://kabinet.its.gov.az/az/index). Этот раздел интегрирован в портал «MyGov».

Здесь необходимо зарегистрироваться, ввести FİN в «ASAN Login», либо войти через подпись «Asan İmza», Elektron imza, BSXM (Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi). После регистрации нужно открыть раздел «Digər xidmətlər». После этого на экране появятся «COVID-19 vaksin sertifikatı» и «COVID-19 immunitet sertifikatı»:

«Если гражданин вакцинировался, должен выбрать «COVID-19 vaksin sertifikatı». Заразившийся и вылечившийся гражданин выбирает «COVID-19 immunitet sertifikatı».

Предлагаемый COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате, а также распечатать. Отметим, достоверность COVID-паспорта можно проверить путем указанного в документе «QR Code».

Также добавим, что граждане могут получить COVID-паспорт через мобильное приложение «E-Təbib».