Король Испании Фелипе VI впервые с момента восшествия на престол в 2014 году обнародовал информацию о своем личном состоянии, размер которого составляет €2 573 392,8. Об этом сообщает испанский Королевский дом.

Как отмечается в заявлении, богатство монарха хранится в форме банковских вкладов, сбережений и объектов личной собственности. Уточняется, что из указанной суммы €2 267 942,8 лежат на банковских вкладах, а также приходятся на сбережения и ценные бумаги, эмитированные разными учреждениями.

Также сообщается, что Фелипе VI владеет предметами искусства, антиквариата и драгоценностями общей стоимостью €305 450. Он скопил свое имущество, получая выплаты с 1998 года в качестве наследного принца, а с 2014 года как король.

А общий объем средств, который Фелипе VI получил до уплаты налогов, достигает €4 275 796,94.

Ранее Фелипе VI объявил, что отказывается от финансовой поддержки из фондов своего отца — бывшего короля Испании Хуана Карлоса. (gazeta.ru)