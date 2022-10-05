Беспорядки в Иране прекратились.

Как передает IRNA, такое заявление сделал президент страны Ибрагим Раиси.

Раиси подчеркнул, роль верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в прекращении беспорядков. Его «мудрые замечания… положили конец недавним беспорядкам», которые причинили страдания как народу так и властям Ирана, уточнил он.

Напомним, 3 октября аятолла Хаменеи решительно поддержал силы безопасности Ирана, противостоящие беспорядкам.

Он отметил, что спровоцированные смертью молодой женщины беспорядки были спланированы заранее, а в их организации участвовали США и Израиль.