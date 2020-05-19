Работы в районе круга «20 Января» в Баку завершились

Завершились ремонтно-строительные работы в районе круга «20 Января» в рамках работ по расширению и реконструкции по обоим направлениям на участке автомагистрали Баку-Губа-государственная граница с Россией между кругами «20 Января» и «Масазыр», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В рамках проводившихся работ по реконструкции с изменением выезда от станции метро «20 Января» к пересечению Московского проспекта с улицей Музаффара Гасанова проезжая часть дороги расширена примерно на 10 метров. В результате этого создана дополнительная полоса движения и обеспечено постоянное движение в правую сторону от Московского проспекта. Кроме того, круг «20 Января» сужен в обоих направлениях до 8-10 метров.

Аналогичные ремонтно-строительные работы были проведены и на участке улицы Гасанбека Зардаби, расположенного между кругом «20 Января» и улицей Гейдара Гусейнова, а также на дороге, связывающей проспект Зии Буниятова с кругом «20 Января». Движение на этом участке полностью восстановлено. Также капитально отремонтирован участок улицы Музаффара Гасанова от круга «20 Января» до улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде.

В рамках реконструкции внесены определенные изменения и в движение автотранспортных средств. Прямой въезд с улицы Музаффара Гасанова на круг «20 Января» ограничен. Транспортный поток направлен на улицу Гасанбека Зардаби. Теперь на этой улице, используя разворот, можно ехать в направлении круга.