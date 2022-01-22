В прошлом году один сотрудник Бакинской городской прокуратуры был уволен, пятерым объявлен выговор.

Об этом говорилось на оперативном совещании, посвященном итогам прошлогодней деятельности Бакинской городской прокуратуры.

Отмечается, что к дисциплинарной ответственности привлечены 14 человек, нарушивших трудовую и исполнительную дисциплину сотрудников органов прокуратуры города. Один человек освобожден от занимаемой должности, одному объявлен строгий выговор, пятерым объявлен выговор, семерым сделано замечание. Также приказами генерального прокурора за особые заслуги при выполнении служебных обязанностей награждены 18 сотрудников органов прокуратуры столицы.