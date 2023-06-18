Президент РФ Владимир Путин не исключает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в настоящий момент за границей.

Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста «Россия 1» Павла Зарубина.

Свою версию российский глава государства озвучил во время встречи с военными корреспондентами, когда отвечал на вопрос Александра Сладкова.

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — подчеркнул Путин.

Как добавил российский президент, об этом еще можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, однако «понадобится переходить на иностранный язык».

«Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — пояснил Путин.