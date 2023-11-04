Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал статью командующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, из которой следует, что на фронте наметился тупик.

По его словам, после выхода материала на Банковую стали звонить представители Запада.

«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?». Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?», – заявил Жовква в эфире телемарафона.

Также он в целом высказался против того, чтобы военные комментировали ситуацию на фронте для СМИ.

«На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, – это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты», – заявил заместитель Ермака.