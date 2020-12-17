Путин заявил, что численность российских миротворцев в Карабахе может быть увеличена только с согласия сторон

«Нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, зафиксированное после вступления в силу подписанного 10 ноября совместного заявления о полном прекращении военных действий в регионе, было единичным. Надеемся, что подобных случаев больше не будет» — заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

«Те вспышки нарушения прекращения огня — оно было только однажды. Надеюсь, что единичный случай и останется единичным, что удастся все-таки сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам, при нашем ли посредничестве, при посредничестве Минской группы ОБСЕ — это не важно, главное, чтобы процесс начался и был положительно завершен», — сказал Путин.

Главным результатом договоренностей президент России назвал сохранение жизней людей, остальное второстепенно.

По мнению Путина, численность российских миротворцев может быть увеличена, но только по согласованию со сторонами конфликта.