Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

Президент России Владимир Путин выразил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в сирийской провинции Идлиб.

«В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося в пятницу вечером.

«Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — подчеркивает Кремль.(ТАСС)