Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

Президент России Владимир Путин выразил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в сирийской провинции Идлиб.

«В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося в пятницу вечером.

«Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — подчеркивает Кремль.(ТАСС)

| 2020-02-21T22:45:44+00:00 22 февраля 2020, 06:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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