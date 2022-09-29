Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия выносит вопрос о диверсии на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совета безопасности ООН.

Как передает РенТВ, об этом Путин сказал 29 сентября во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН», — сообщили в Кремле.

Путин дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на газопроводе, которая по сути является актом международного терроризма в отношении «Северного потока-1» и «Северного потока-2».

Напомним, ночью 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе А. Также падение давления было зафиксировано на обеих нитках «Северного потока – 1» в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. В зонах утечек установили пятимильные запретные зоны для судоходства.

В газете Der Tagesspiegel 27 сентября написали, что к падению давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла привести целенаправленная диверсия.

В операторе первого «Северного потока» Nord Stream AG заявили, что разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море носит беспрецедентный характер. Компенсации за повреждения «Северных потоков» оценили в 17 миллиардов евро.