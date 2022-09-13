Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает пресс-служба правительства ФРГ.

«Канцлер <…> настаивал на том, чтобы как можно скорее было принято дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск, а также уважении территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказано в сообщении.

Вместе с тем немецкий политик указал, что любые шаги Москвы «по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах».

Также во время беседы Шольц заявил Путину о необходимости обеспечить безопасность Запорожской АЭС, а также избегать эскалации и «немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе» Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Шольц и Путин подняли тему продовольствия.

По данным германской стороны, беседа длилась 90 минут. (Газета.Ру)