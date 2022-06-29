На фоне того, что Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, генсек Альянса Йенс Столнтеберг высказался о том, что президент РФ Путин не хотел этого расширения. Диктатор хотел видеть у границ своей страны меньше НАТО, но получил совсем обратное.

Об этом Столнтенберг заявил на пресс-конференции после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией.

Так, генсек НАТО отметил, что последние события являются четким посланием для Путина. Диктатор должен понимать, что двери Альянса открыты и для других стран, которые РФ не хотела бы там видеть.

«Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — сказал Столтенберг.