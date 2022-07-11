«Эта встреча планируется уже долгое время, очередь проведения этой встречи за Турцией. Встреча готовится, процесс между соответствующими ведомствами двух стран идет, дата в таких случаях определяется по дипломатическим каналам, пока я её (дату) не готов назвать», — сообщил источник агентства.

Владимир Путин в ближайшее время приедет в Турцию и встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Точная дата пока не определена, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в течение июля, источник посоветовал дождаться официальной информации турецкой стороны.

Ранее в понедельник, 11 июля, Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине и отгрузки зерна. Как сообщает CNN со ссылкой на отчет турецких властей о встрече, Эрдоган призвал ООН принять меры по плану формирования безопасных коридоров вывоза украинского зерна через Черное море.

В понедельник президент Турции также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Эрдоган заверил президента Украины в том, что Турция хочет мира и что она активно работает над планом ООН по экспорту украинского зерна на мировые рынки.