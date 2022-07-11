Владимир Путин в ближайшее время приедет в Турцию и встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Точная дата пока не определена, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в течение июля, источник посоветовал дождаться официальной информации турецкой стороны.
«Эта встреча планируется уже долгое время, очередь проведения этой встречи за Турцией. Встреча готовится, процесс между соответствующими ведомствами двух стран идет, дата в таких случаях определяется по дипломатическим каналам, пока я её (дату) не готов назвать», — сообщил источник агентства.
Ранее в понедельник, 11 июля, Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине и отгрузки зерна. Как сообщает CNN со ссылкой на отчет турецких властей о встрече, Эрдоган призвал ООН принять меры по плану формирования безопасных коридоров вывоза украинского зерна через Черное море.
В понедельник президент Турции также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Эрдоган заверил президента Украины в том, что Турция хочет мира и что она активно работает над планом ООН по экспорту украинского зерна на мировые рынки.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар уточнил, что Киев направил Анкаре доказательства причастности 13 судов к незаконным перевозкам украинской пшеницы, которую завозят в Крым из захваченных российскими военными регионов. По сведениям посольства Украины в Бейруте, по меньшей мере 150 000 тонн украинского зерна уже вывезено в Сирию, в основном на российских кораблях.
Турция пообещала расследовать происхождение и путь поставок пшеницы. «Мы против того, чтобы Россия забирала украинское зерно или другие товары, и мы не позволим этим товарам прийти к нам», — заявил журналистам 23 июня министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Дипломат подчеркнул, что Анкара прилагает все усилия для скорейшего урегулирования продовольственной проблемы и поддерживает план ООН по вывозу зерна из портов в Черном море.
Как сообщало турецкое издание Anadolu, стороны договорились о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, Россия, ООН) для переговоров по этой теме. Если сторонам удастся достигнуть договоренности, то будет создан Мониторинговый центр, а также «зона безопасности» непосредственно за пределами вод Украины, в которой Киев сможет вывозить зерно из заблокированных портов. (moscowtimes.ru)