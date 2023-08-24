Российский лидер Владимир Путин почти спустя сутки высказался о ликвидации главаря частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Лидер россиян сделал формальные заявления насчет авиакатастрофы и самого Пригожина во время встречи с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. В частности, он выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину — назвал его «талантливым бизнесменом».

«Первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер», — заявил Путин.